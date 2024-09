En feu, Greenwood fait parler dans le vestiaire de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été à l’OM, Mason Greenwood ne rate pas ses débuts sous son nouveau maillot. Grâce à son doublé contre Toulouse samedi soir (3-1), l’ailier anglais a porté son total à cinq buts en seulement trois rencontres. Et au sein du vestiaire marseillais, on salue déjà le niveau de l’ancien joueur de Manchester United.

Merlin s'enflamme pour Greenwood

« Ouais, après je pense qu'on l'a déjà vu quand il était à Manchester United, il était très jeune, mais il fait beaucoup de différences. Et là, je pense qu'il prend beaucoup de plaisir. C'est un joueur qui est en confiance, qui veut faire mal, qui veut faire des différences, qui veut être décisif, qui veut marquer, qui veut faire des passes décisives. Donc c'est un joueur qui nous sert dans le collectif, c'est un joueur très important. Et maintenant, j'espère qu'il continuera comme ça, qu'il se repose bien à la trêve, qu'il soit là, fort, pour la reprise du championnat », lâche l’ancien joueur du FC Nantes en zone mixte.

«Comme je l'ai dit, c'est une gâchette»

Un avis évidemment partagé par Amine Harit qui encense également Mason Greenwood : « Ouais, non, comme je l'ai dit, c'est une gâchette. Il est là pour tuer, il est là pour mettre les ballons au fond des filets. Je m'entends très bien avec lui. On est à peu près du même âge et on s'entend bien. On a des qualités un peu réciproques, même si lui, c'est plus un finisseur. Mais dans le jeu, on s'entend bien et j'espère que ça va continuer comme ça toute la saison ».