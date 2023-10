En direct, il annonce un changement à l’OM !

Thomas Bourseau

L’OM a « appris de ses erreurs » selon Valentin Rongier. Pour la quatrième fois de la saison, le club phocéen s’est retrouvé en supériorité numérique pour cause d’un carton rouge écopé par son adversaire du jour : Le Havre. Contrairement à ses (mauvaises) habitudes du début de saison, l’OM a su remporter ce match (3-0). Une belle progression pour le milieu de l’Olympique de Marseille.

Cette saison, le fait d’avoir été en supériorité numérique à certains matchs n’a pas aidé l’OM à prendre le meilleur sur son adversaire direct. C’est du moins ce qu’il faut tirer des rencontres face à Metz (2-2) en août, face à Nantes (1-1) et plus récemment face à l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa (3-3).

L’OM une nouvelle fois à onze contre dix, première victoire

Ce dimanche, pour la première de Gennaro Gattuso sur le banc de touche de l’OM au Vélodrome en Ligue 1, le club phocéen a une nouvelle fois vu son adversaire passer de onze à dix joueurs en raison de l’expulsion de Rassoul Ndiaye à la 39ème minute, moment où l’OM menait déjà au score par deux buts à zéro.

«Aujourd’hui, on peut dire qu’on a appris de nos erreurs»