«Effroyable», la grosse inquiétude pour l’OM !

S’il s’était voulu positif la semaine dernière malgré les défaites face au Sporting Portugal (2-1) et au RC Lens (2-1), Walid Acherchour s’est dit beaucoup plus inquiet après le match nul concédé par l’OM contre Angers (2-2) mercredi soir. C’est surtout la première période des Olympiens qui a donné ce sentiment au consultant de RMC, alors qu’ils avaient l’opportunité de repasser devant le PSG au classement.

Tenu en échec par Angers (2-2) mercredi soir, l’OM a enchaîné un troisième match sans victoire, après ses défaites contre le Sporting Portugal (2-1) et le RC Lens (2-1) la semaine dernière. Le contenu de ces deux défaites était tout de même intéressant, alors que la prestation des Olympiens face au SCO a beaucoup inquiété Walid Acherchour.

« Le contenu d’hier m’a fortement inquiété » « Le contenu d’hier (mercredi) m’a fortement inquiété. J’ai défendu le bilan global de l’OM sur la semaine Sporting/Lens parce que je trouvais qu’il y avait des choses positives à retirer de ces deux matchs malgré les défaites. Je me suis aligné sur la communication de De Zerbi et du board de l’OM en disant qu’il fallait réenclencher sur cette semaine Angers/Auxerre. Je me suis même un peu écharpé avec certains auditeurs en disant que ceux qui regardent l’OM et ne voient pas le travail de De Zerbi, il fallait bien se concentrer devant les matchs », a-t-il déclaré dans Génération After sur RMC.