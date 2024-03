«Du jamais vu», cet entraîneur de l'OM l'a fait halluciner

Hugo Chirossel

Bien qu’il ne soit resté qu’une saison, entre 2014 et 2015, les supporters de l’OM se rappellent encore aujourd’hui du passage de Marcelo Bielsa. Ce dernier a marqué Marseille de son empreinte. Selon Romain Alessandrini, le technicien argentin a même réalisé quelque chose qui n'avait encore jamais été vu en Ligue 1.

Après avoir annoncé cette semaine la fin de sa carrière, Romain Alessandrini s’est confié dans un entretien accordé à Foot Mercato . Il revient notamment sur son passage à l’OM, entre 2014 et 2017, et où il a évolué sous les ordres de Marcelo Bielsa.

« C’était du jamais vu en L1 »

« Pouah, ce qu’a apporté Bielsa lors des 6-7 premiers mois, c’était du jamais vu en L1. Il y avait une grinta extraordinaire, des résultats… J’étais sur le banc au début, j’entrais en jeu dans les 30 dernières minutes avec Batshuayi et Barrada, mais même depuis le banc, je les regardais jouer et je me disais “c’est trop” », a déclaré Romain Alessandrini.

« Il a apporté quelque chose que les gens n’oublieront jamais »