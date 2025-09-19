Dimitri Payet : L'annonce de l'OM que personne n'a vu venir !

Poussé vers la sortie par l'OM de Pablo Longoria, Dimitri Payet a signé à Vasco da Gama lors de l'été 2023. Actuellement sans club, le milieu offensif de 38 ans séduit Roberto De Zerbi. D'ailleurs, l'actuel coach de l'OM n'a pas tari d'éloges à l'égard de Dimitri Payet, avouant qu'il aurait aimé l'avoir sous ses ordres.
Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de l'OM, Dimitri Payet a rejoint Vasco da Gama le 17 aout 2023. Après avoir passé deux saisons au Brésil, le milieu offensif de 38 ans est actuellement sans club.
OM : De Zerbi est fan de Payet
Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi s'est livré sur Dimitri Payet. En effet, le coach de l'OM a complimenté l'ancien international français, reconnaissant qu'il aurait bien aimé l'avoir dans son équipe.
« (Dimitri) Payet, j’aurais bien aimé l’entraîner, c’est un joueur fantastique », a confié Roberto De Zerbi. Reste à savoir si le voeu du technicien de l'OM s'exaucera un jour. En tous les cas, Dimitri Payet serait déjà assuré de revenir à Marseille à la fin de sa carrière sportive. En effet, l'homme aux 38 sélections en Bleu devrait intégrer l'organigramme de l'OM dès qu'il raccrochera les crampons.