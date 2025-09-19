Dimitri Payet : L'annonce de l'OM que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Poussé vers la sortie par l'OM de Pablo Longoria, Dimitri Payet a signé à Vasco da Gama lors de l'été 2023. Actuellement sans club, le milieu offensif de 38 ans séduit Roberto De Zerbi. D'ailleurs, l'actuel coach de l'OM n'a pas tari d'éloges à l'égard de Dimitri Payet, avouant qu'il aurait aimé l'avoir sous ses ordres.

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de l'OM, Dimitri Payet a rejoint Vasco da Gama le 17 aout 2023. Après avoir passé deux saisons au Brésil, le milieu offensif de 38 ans est actuellement sans club.

OM : De Zerbi est fan de Payet Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi s'est livré sur Dimitri Payet. En effet, le coach de l'OM a complimenté l'ancien international français, reconnaissant qu'il aurait bien aimé l'avoir dans son équipe.