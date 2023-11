«Désastre» à l’OM, il pousse un coup de gueule hallucinant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec à Strasbourg (1-1), l’OM continue sa série négative. Mais cette fois-ci, Gennaro Gattuso se montre particulièrement inquiet. Après le match, le technicien italien n’a pas manqué de pousser un gros coup de gueule contre son équipe. Le coach marseillais fracasse ses joueurs et n’hésite pas à parler de désastre.

Englué dans une période compliquée, l’OM a confirmé ses difficultés du moment en concédant le nul à Strasbourg (1-1). Un résultat qui n’arrange pas les Marseillais qui stagnent au classement. Et surtout, la prestation marseillaise n’a pas du tout plu à Gennaro Gattuso qui pousse un énorme coup de gueule.

Longoria se lâche sur la vente de l’OM https://t.co/UZE0Puuzbt pic.twitter.com/EMKMgoAwHp — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

«C'est un désastre»

« Carrément, oui. En première mi-temps, je n'ai pas aimé seulement la ligne de défense, que nous avions travaillée, mais c'était une bonne mi-temps qui aurait pu finir de manière différente. La deuxième, c'est un désastre, une anxiété. Je suis très enragé, en colère. Mettez-le comme vous voulez, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de faire des prestations comme ça. Je préfère perdre 4 à 0... », lance le coach de l’OM en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.

«Je suis très enragé»