«Des vengeances», c'est le feu à l'OM !

Présent en conférence de presse dernièrement, Pablo Longoria est revenu sur les problèmes de fuite d'informations sur l'OM. Confronté au même souci lorsqu'il était à la tête du club marseillais, Christophe Bouchet a affirmé que les salariés qui s'exprimaient secrètement avec la presse cherchaient à se venger.

Il y a quelques jours, Pablo Longoria a pointé du doigt les salariés de l' OM qui balançaient des informations confidentielles à la presse. « Il y a une façon de vouloir se mêler des affaires des autres que je n’ai vue nulle part au monde. C’est une maladie et je vais éradiquer cette maladie. Chacun des salariés pouvait voir les entraînements, qui allait jouer le week-end. Ce n’est pas normal. Il y a des tensions internes qui ne vont pas dans la bonne direction des intérêts sportifs », a pesté le président de l' OM en conférence de presse.

Interrogé par RMC Sport, Christophe Bouchet a avoué qu'il avait été confronté au même problème de fuites lorsqu'il était le président de l' OM . « (Lors de mon mandat), il y avait déjà beaucoup trop d'informations qui sortaient. Ce sont certainement des problèmes liés à une ou deux personnes dans le club qui ont fait fuiter des informations. Mais ce qui est une certitude, c'est que le club a toujours été une passoire. Il y a toujours eu beaucoup trop d'informations qui sont sorties de chez nous et qui sortent de l'OM. Bien plus que dans d'autres clubs », a-t-il regretté, avant de donner une solution à Pablo Longoria .

«Ce qu'il faudrait faire, c'est de changer toute l'équipe dirigeante»

« D'abord, parce que les gens s'intéressent beaucoup plus à l'OM que d'autres équipes. Ensuite parce que dans ce club, il existe différentes strates de gens qui ont été intégrées au fur et à mesure. (...) Ce qu'il faudrait faire à chaque fois qu'un président arrive, pour être peinard, c'est de changer toute l'équipe dirigeante. (Ces fuites sont parfois l'œuvre) de petites vengeances », a estimé Christophe Bouchet, président de l'OM entre 2002 et 2004.