Départ de De Zerbi : L’OM enfin fixé ?

Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi a signé un contrat jusqu’en 2027, avec un projet de trois ans qui a été annoncé. Pourtant, il pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille, puisque la presse italienne parle de lui dans plusieurs clubs de Serie A, notamment l’AC Milan qui aimerait se séparer de Sérgio Conceição.

C’est une saison très animée qui voient de se terminer. Et le plus important est que l’ OM est enfin de retour en Ligue des Champions , après plusieurs années d’absence. Mais avec quel entraineur ? Car Roberto De Zerbi n’est pas assuré de rester sur le banc marseillais, avec un possible retour en Serie A qui est évoqué depuis quelques mois.

De Zerbi loin de l’OM ?

Lors de sa conférence de presse de bilan de fin de saison, Pablo Longoria s’est montré assez clair au sujet de l’avenir de son coach. « Avec Roberto, on a lancé un cycle de trois ans, ce qui n’est pas habituel ici. Le projet est basé sur la confiance et des objectifs partagés. On est dans une bonne position et je crois que c’est la volonté du club de continuer avec De Zerbi, absolument » a expliqué le président de l’OM, qui va toutefois devoir faire face à quelques velléités venues d’Italie.