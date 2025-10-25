De Zerbi veut «repartir», la grosse annonce à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, l'OM a vécu une mésaventure en concédant une défaite face au Sporting en Ligue des champions. Cette défaite intervient au milieu d'une série de victoires convaincantes ces dernières semaines, notamment en Ligue 1. Roberto De Zerbi ne veut pas se laisser abattre par ce mauvais résultat et veut se relancer de la meilleure des manières face à Lens samedi.

En grande forme depuis des semaines, l'OM a connu un coup d'arrêt en concédant une deuxième défaite en 3 matches de Ligue des champions mercredi soir. Le travail effectué depuis un moment ne doit pas être gâché et Roberto De Zerbi compte remobiliser son effectif très vite.

L'OM en danger après sa défaite ? Alors que les hommes de Roberto De Zerbi menaient 1-0, ils ont été réduits à dix après l'expulsion d'Emerson et la fin de match a été plus compliquée. Mais l'entraîneur italien ne veut pas se concentrer sur le négatif. « Non, je m’attends à ce qu’on joue ce match de la meilleure manière possible. Les supporters ne doivent pas être déçus de Lisbonne. La première mi-temps a montré une très grande équipe. Ce qu’on doit faire, c’est garder cet équilibre dans l’analyse. Tout n’est pas parfait quand on gagne, et tout n’est pas mauvais quand on perd. On avance avec lucidité et ambition » assure-t-il en conférence de presse, comme le relaie Le Phocéen.