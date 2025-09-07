«De Zerbi va se barrer», le prochain entraîneur de l’OM déjà annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir été annoncé pendant un temps sur le départ au début de l'été, Roberto De Zerbi envisagera-t-il de quitter son poste d'entraîneur de l'OM dans les prochains mois ? Le journaliste Nicolas Vilas semble déjà persuadé d'un scénario : un départ du coach italien, et une nomination dans la foulée d'Habib Beye sur le banc de l'OM.

Et si Roberto De Zerbi vivait sa dernière saison dans la peau de l'entraîneur de l'OM ? Le coach italien est sous contrat jusqu'en 2027 avec le club marseillais, traverse actuellement une période de doutes avec les résultats irréguliers de son équipe en ce début d'exercice 2025-2026. D'ailleurs, le journaliste Nicolas Vilas semble d'ores et déjà persuadé que De Zerbi ne terminera pas la saison sur le banc de l'OM et sera remplacé par un ancien joueur du club phocéen.

Beye pour remplacer De Zerbi ? « Moi je t’écris l’histoire, Rennes va faire sa saison, ils vont dire qu’ils ne jouent pas l’Europe mais Habib Beye va faire son taff au Stade Rennais. Beye va qualifier le club breton en coupe d’Europe et il va recevoir un coup de téléphone de Longoria ou de Benatia », a lâché Nicolas Vilas sur le plateau du Winimax FC, étant donc persuadé qu'Habib Beye viendrait succéder à Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM dans quelques mois.