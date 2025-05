De Zerbi sur le départ : La menace se confirme à l’OM !

Après avoir réussi à qualifier l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions, Roberto De Zerbi pourrait bien partir. C’est en tout cas la version livrée par les médias italiens depuis plusieurs semaines déjà, avec l’AC Milan ou encore la Juventus et l’AS Roma qui souhaiteraient changer d’entraineur.

Le nouveau projet marseillais a débuté de la meilleure des façons, avec un retour en Ligue des Champions . Mais le plus dur commence pour l’ OM , avec plusieurs dossiers épineux qui se présentent déjà, notamment celui concernant l’avenir de Roberto De Zerbi .

Sous contrat jusqu’en 2027, l’Italien semble pour le moment vouloir continuer, mais une rencontre très importante va décider de son avenir. De Zerbi s’est en effet récemment envolé pour les Etats-Unis avec Pablo Longoria et Medhi Benatia , afin de rencontre le propriétaire Frank McCourt . L’avenir du projet de l’ OM sera évoqué et avec lui, celui de son entraineur.

« De Zerbi ? Ce que je peux dire c’est qu’il ne déplaît pas à Tare »

En attendant, les opportunités ne manquent pas en Serie A, comme avec l’AC Milan. « Aujourd'hui, j'aurais tendance à exclure à la fois Conte et Sarri du banc milanais. De Zerbi ? En ce moment il est à New York pour discuter avec le propriétaire de Marseille et comprendre la situation, ce que je peux dire c’est qu’il ne déplaît pas à Tare » a expliqué Carlo Pellegatti sur Radio 24, faisant référence à un Igli Tare qui devrait devenir le nouveau directeur sportif rossonero.