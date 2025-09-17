De Zerbi - OM : Son entourage lâche une bombe, «il ne signera pas»

Axel Cornic

Arrivé en 2024, Roberto De Zerbi semble décidé à s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille, où il est sous contrat jusqu’en 2027. Son avenir fait pourtant parler et c’est notamment le cas en Italie, où on reparle de lui à l’Inter pour remplacer un Cristian Chivu déjà fragilisé en ce début de saison.

Sa signature a été un véritable miracle. Après une période chaotique, l’arrivée de Roberto De Zerbi a totalement relancé l’engouement autour de l’OM et ça dure, avec le retour de l’équipe en Ligue des Champions. Un succès qui fait des envieux, avec des clubs qui aimeraient déjà le convaincre de quitter Marseille.

De Zerbi à l’Inter ? Cet été, la presse italienne a beaucoup parlé d’un intérêt de l’Inter pour De Zerbi, annoncé comme l’un des favoris à la succession de Simone Inzaghi. C’est finalement Cristian Chivu qui a été choisi, mais il est déjà remis en question après plusieurs revers importants en ce début de saison. C’est notamment le cas avec le choc de Serie A contre la Juventus (4-3), deuxième défaite en trois journées de championnat.