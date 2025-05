De Zerbi - OM : Le clash est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent dans les rangs de l'OM en première partie de saison, Lilian Brassier a vécu une scène assez surréaliste avec Roberto De Zerbi en pleine séance d'entraînement. Le coach italien, mécontent de son rendement, avait utilisé un jeune du centre de formation de l'OM pour rabaisser Brassier, et le défenseur du Stade Rennnais confirme cette anecdote.

C'est un fait, le passage éphémère de Lilian Brassier à l'OM en début de saison n'a pas été une réussite sur le plan sportif. Arrivé en provenance de Brest, le défenseur central de 25 ans n'a jamais réussi à convaincre sous les ordres de Roberto De Zerbi, et il a donc quitté l'OM seulement six mois après sa signature pour retourner au Stade Rennais. Il faut dire que le coach italien n'a pas toujours été tendre à Brassier en coulisses.

Brassier évoque la méthode de Zerbi

Interrogé dans les colonnes de So Foot, Lilian Brassier fait le bilan de sa collaboration de six mois avec le coach italien de l'OM : « De Zerbi ? Ce que j’en tire, c’est surtout au niveau du placement et de savoir jouer avec la pression de l’attaquant. C’est quelque chose qu’il a essayé de m’expliquer, et j’ai mis du temps à comprendre. Aujourd’hui, je le comprends beaucoup mieux en jouant un peu plus à Rennes. J’arrive à mieux l’explorer dans ma tête, visualiser ce qu’il me disait à Marseille. Quand tu maîtrises ça, c’est pas mal », indique le défenseur central rennais.

« Une pique pour me faire réagir »

Et alors que L’EQUIPE révélait en décembre dernier un clash assez improbable à l'entraînement, au cours duquel De Zerbi avait démonté Brassier en disant qu’un jeune du centre avait mieux compris ses consignes en trois jours que lui en trois mois, le défenseur du Stade Rennais confirme la scène : « Ouais, c’est vrai. C’était surtout une pique pour me faire réagir, on se parlait beaucoup, donc il aimait bien me titiller pour voir ma réaction. C’est comme ça, ça fait partie du truc, je prends. Chacun a sa manière de procéder », précise Brassier.