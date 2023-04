Danger pour le PSG, l’OM lance un coup de pression

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La lutte promet d'être serrée jusqu'au bout en Ligue 1 entre le PSG, le RC Lens et l'OM. Le club marseillais n'est qu'à six longueurs du club parisien, et l'espoir règne en interne. Même si Pablo Longoria se refuse d'évoquer ce sujet, certaines voix au sein de la formation s'élèvent pour clamer les ambitions marseillaises.

Le PSG reste solidement installé à sa place de leader en Ligue 1. Mais la marge de manœuvre du club parisien sur ses adversaires a fortement réduit ces dernières semaines. L'OM et le RC Lens ne comptent que six points de retard sur le PSG, qui traverse une grave crise de résultat.

Longoria esquive le sujet

Mais de son côté, l'OM ne souhaite pas évoquer ce sujet. Comme l'annonce RMC Sport , Pablo Longoria est parti à la rencontre des supporters ce jeudi soir et le titre de champion de France n'a pas été évoqué durant cette réunion.

« Pas besoin de longs discours »