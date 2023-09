Longoria reste à l'OM et prépare du lourd

Hugo Chirossel

Alors que son avenir était incertain ces derniers en raison de la crise qui frappe le club, Pablo Longoria a finalement annoncé qu’il allait rester à l’OM. Si l’Espagnol va poursuivre son aventure marseillaise, il va avoir de nombreux dossiers à régler prochainement, que ce soit en interne ou dans l'environnement de l’Olympique de Marseille.

Si Pablo Longoria a finalement décidé de rester à l’OM, il sait qu’il a encore du pain sur la planche. Comme il l’a déclaré vendredi en conférence de presse, il s’attend à entrer dans la période la plus compliquée de son mandat, lui qui est président du club depuis février 2021.

L’OM perd son entraîneur, c’est la panique en interne https://t.co/SuPTJkenup pic.twitter.com/c9DMDJ0bB0 — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«Je vais entamer la période la plus difficile de mon mandat»

« Il reste beaucoup de travail à accomplir. Je suis conscient qu'on peut s'améliorer. On doit encore progresser. Je suis conscient que je vais entamer la période la plus difficile de mon mandat de président, avec beaucoup de situations potentiellement désagréables. Mais je reste ferme et déterminé sur la poursuite de mission », a déclaré Pablo Longoria.

Les chantiers qui attendent Longoria