Crise à l’OM - «C'est fou» : La terrible erreur de De Zerbi !

Ce samedi, à l’issue de la victoire de l’OM face au Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en ouvrant la porte à une réintégration d’Adrien Rabiot au sein du groupe marseillais. Pour Walid Acherchour, l’entraîneur italien a simplement remis de l’huile sur le feu dans cette affaire.
Une grosse surprise. Si l’OM a réussi à relever la tête après sa défaite inaugurale à Rennes la semaine dernière en battant le Paris FC ce samedi (5-2), l’attraction de la soirée s’est sans aucun doute déroulée en conférence de presse d’après-match. Et pour cause, après une semaine de crise dans le vestiaire, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réintégration d’Adrien Rabiot au sein de l’effectif phocéen.
De Zerbi tend la main à Adrien Rabiot
« En ce qui concerne Rabiot, je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Je pense être quelqu’un de bien aussi, j’essaie de tendre la main », a ainsi confié Roberto De Zerbi.
« Pendant toute la semaine on va reparler de ça »
Alors que la situation de l’international Français semblait réglée, Roberto De Zerbi a remis de l’huile sur le feu dans ce dossier, estime Walid Acherchour : « La situation a pris une ampleur... Il y avait tout pour retrouver du calme avant l'Olympico. Pendant toute la semaine on va reparler de ça et on va vouloir savoir si Benatia et De Zerbi étaient d'accord ou si Longoria en a trop fait. Ça dépasse l'entendement. Quoiqu'il arrive t'es battu. C'est fou », a confié l’éditorialiste au micro de l’After Foot ce samedi soir.