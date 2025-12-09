Craquage en direct, des départs sont réclamés à l'OM !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille semblait enfin pouvoir venir gêner le Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais pour le moment ce n’est pas encore ça. Roberto De Zerbi et ses hommes ont fait plusieurs faux pas évitables, sans lesquels ils auraient bien pu prendre le large au classement.

A certains moments, on a bien cru qu’ils pouvaient le faire. Avec un PSG pas au mieux, les Marseillais semblaient pouvoir créer la surprise en Ligue 1, surtout après la victoire dans le Classico. Mais finalement, l’OM n’a jamais su saisir l’occasion, avec la situation qui pourrait devenir de plus en plus compliquée.

« Le haut niveau c'est la constance, pas un match de temps en temps » Les critiques sont évidemment nombreuses et c’est le cas avec Christophe Dugarry, qui n’a pas épargné les joueurs de l’OM. « Le haut niveau c'est la constance, pas un match de temps en temps. Ça, n'importe quel mec qui sort de son quartier peut le faire » a expliqué l’ancien attaquant marseillais, sur RMC.