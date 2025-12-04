Coup dur à l’OM ! De Zerbi annonce une «grosse perte»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille pourrait se déplacer sur la pelouse de Lille sans Pierre-Emile Hojbjerg, malade à la veille du match. Il s’agirait d’une « grosse perte » comme l’a reconnu Roberto De Zerbi, qui ne s’est passé de son milieu qu’à une seule reprise depuis le début de la saison.

C’est en tant que leader que l’OM aurait pu se présenter sur la pelouse du LOSC ce vendredi si Toulouse n’avait pas égalisé dans le temps additionnel le week-end dernier (2-2). La bande à De Zerbi est donc revancharde avant cette 15e journée de Ligue 1, mais un joueur important pourrait manquer le rendez-vous.

« Ce serait une grosse perte » Roberto De Zerbi a indiqué ce jeudi que Pierre-Emile Hojbjerg était très incertain pour le déplacement à Lille. « Ce matin, il s'est réveillé avec de la fièvre et la grippe. Donc, il n'est pas là aujourd'hui. On verra demain s'il peut être avec nous. Ce serait une grosse perte sinon. Mais quand tu joues 50 matchs, parfois ça peut arriver que quelqu'un d'important ne soit pas là », a confié l’entraîneur de l’OM, rapporté par Le Phocéen.