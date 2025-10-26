Clash avec les arbitres : La sortie cash de l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'arbitre central de RC Lens - OM ne fut autre que Stéphanie Frappart samedi soir. La gestion de son match n'a pas du tout plu à Walid Acherchour, l'observateur affirmant sur les ondes de RMC que sa performance était catastrophique. Coach de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a calmé le jeu.

Stéphanie Frappart officie en Ligue 1 depuis la fin des années 2010. L'arbitre française était au sifflet du choc de cette 9ème journée de championnat samedi soir. Pendant RC Lens - OM (2-1), Frappart a été l'autrice d'un arrbitrage dramatique si l'on se fie à l'analyse de Walid Acherchour avec notamment un carton jaune pour Odsonne Edouard pour simulation avant que la VAR la déjuge et que cette décision se transforme en penalty.

«Son arbitrage est catastrophique» « Elle a gâché mon match. Elle a sifflé au hasard. Il n'y a aucune décision problématique, mais son arbitrage est catastrophique. Les décisions sont à contre courant ». a déclaré le consultant de RMC pendant l'émission de l'After Foot de samedi soir.