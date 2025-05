Clash à l’OM : Il balance sur Pablo Longoria

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en mars 2022 en tant que directeur financier, avant d’être promu directeur général, Stéphane Tessier a quitté l’OM en fin de saison dernière. À ce moment-là, des tensions avec Pablo Longoria étaient évoquées pour expliquer son départ. Pourtant, il a assuré n’avoir aucun problème avec le président de l’Olympique de Marseille.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Stéphane Tessier est revenu sur son départ de l’OM en fin de saison dernière. Un départ que l’on expliquait à l’époque par des divergences et des relations devenues glaciales avec Pablo Longoria. « On ne va pas se mentir, ça n’est plus le grand amour. Alors que ça l’a été », confiait une source au sein du club à l’AFP.

« Il avait un vrai rôle de président et il ne m'empêchait pas de travailler »

S’il a avoué qu’il n’était plus « totalement aligné » avec l’OM, Stéphane Tessier n’a pas confirmé des tensions avec Pablo Longoria : « Entre Longoria et moi, y avait-il quelqu’un de trop à Marseille ? Les gens ne voient pas que Longoria est un visionnaire de l'industrie du foot. Il passait des journées entières à travailler sur la vision de l'OM à travers l'Europe, sur la relation avec les partenaires. Il avait un vrai rôle de président et il ne m'empêchait pas de travailler. »

« Je n'ai aucun problème avec Pablo, au contraire »

Stéphane Tessier a ajouté : « Pendant trois ans, on a passé quatre à cinq heures par jour ensemble. Jusqu'à la veille de mon départ, on était en ligne jusqu'à 2h45 du matin. Il y a suffisamment de travail pour tout le monde à l'OM. Moi, ma devise, c'est : pour vivre heureux, vivons cachés. En huit années de dirigeant, je dois être celui qui s'est le moins exprimé. Je n'ai aucun problème avec Pablo, au contraire. Je lui suis reconnaissant, ainsi qu'à M.McCourt, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo (ex-propriétaires de l'ASSE), pour tout ce que j'ai vécu. »