«C’est très très dur», cette recrue de l'OM vide son sac

Arnaud De Kanel

L'OM n'a pas enchainé. Opposé à l'OGC Nice ce samedi soir, le club phocéen s'est incliné un but à zéro à la suite d'un coup de tête d'Evan Guessand. Une très mauvaise affaire pour les hommes de Gennaro Gattuso, dépités après la rencontre, à l'image de la recrue estivale Ismaïla Sarr.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas forcément à l'OM. Après avoir retrouvé le sourire juste avant la trêve, la grimace est revenue sur les visages marseillais après la défaite face à l'OGC Nice. Le podium commence à s'éloigner pour l'OM, qui pourrait accuser un retard de 6 points sur le troisième ce dimanche soir. La recrue Ismaïla Sarr appelle à l'unité.

L'OM est interpellé par son bourreau https://t.co/EMI46D2NCW pic.twitter.com/EY6jdBpVg1 — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

«Ce n'est pas bien du tout»

« On doit le gagner en première mi-temps, surtout en deuxième mi-temps aussi. On a poussé, on a eu le contrôle du match. Par la suite, on a perdu, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est très très dur. On doit les mettre (les occasions). Je ne sais pas quoi dire, mais on doit mettre ces occasions-là parce qu'on a besoin de gagner des matchs à l'extérieur. On n'a jamais gagné un match à l'extérieur. On va continuer à travailler aussi parce que, comme je dis, c'est dur de perdre des matchs comme ça. Ce n'est pas bien du tout. Mais on va continuer à travailler parce qu'il reste encore des matchs. On doit jouer jeudi. On va se concentrer sur les matchs qui viennent », a déclaré Ismaïla Sarr en zone mixte. Le groupe reste soudé malgré tout.

«Nous sommes une famille, nous allons nous battre tous les jours»