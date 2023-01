« C’est très grave », l’OM dénonce un gros scandale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eric Bailly est fixé. Expulsé lors du 32ème de finale face à Hyères, l'international ivoirien a écopé de sept matches de suspension par la commission de discipline de la FFF. Une suspension apprise dans les médias par Pablo Longoria, qui n'a pas caché son indignation. Plus tard dans la soirée, l'OM publiait un communiqué pour réagir plus longuement à cette décision.

Le 7 janvier dernier, l'OM affrontait Hyères dans le cadre des 32ème de finale de la Coupe de France. Le club marseillais empochait la victoire, en infériorité numérique (2-0). Plus tôt dans la rencontre Eric Bailly avait été expulsé après avoir adressé un coup de pied dans la poitrine d'Almike N'Diaye, qui a dû se faire hospitaliser, et même passer pendant un court moment par la case réanimation. Ce jeudi, la commission de discipline de la FFF a rendu son verdict et suspendu Bailly pour sept matches. Président de l'OM, Pablo Longoria affirme ne pas avoir été prévenu par l'instance. Il a partagé sa colère au micro de RMC .

Un gros coup de bluff à l’OM ? https://t.co/R2VtQtYblK pic.twitter.com/pnPM6J3CSk — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

« C’est un manque de respect »

« Je suis très surpris de cette sanction. Si véritablement notre joueur est suspendu 7 matchs, ce serait avant tout très grave que certaines personnes aient laissé fuiter cette décision dans la presse sans même prendre la peine d’avoir notifié la sanction et prévenu le club concerné. C’est un manque de respect » a déclaré le président de l'OM. Quelques heures plus tard, le club marseillais publiait un communiqué dans lequel il se réserve le droit de faire appel.

Bailly suspendu, l'OM offusqué