C’est officiel, l’OM a trouvé son grand attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en quête de son nouveau buteur de référence à la pointe de l'attaque, l'OM semble avoir trouvé son bonheur lors du dernier mercato hivernal avec Amine Gouiri qui a réalisé une grosse deuxième moitié de saison avec le club phocéen. L'Algérien sera donc le grand attaquant la saison prochaine, tandis que la piste Jonathan David à l'OM n'est plus du tout d'actualité.

Après le flop Elye Wahi qui n'aura porté le maillot de l'OM que pendant six mois avant d'être revendu au mercato de janvier, Medhi Benatia s'était donc mis en quête d'un nouveau buteur cet hiver. C'est finalement Amine Gouiri qui a débarqué du Stade Rennais pour 19M€, et l'international algérien de 25 ans s'est tout de suite imposé comme le nouveau buteur de référence à l'OM, avec 10 buts et 3 passes décisives en 13 apparitions.

Gouiri, le 9 de l'OM la saison prochaine

D'ailleurs, le journaliste Florent Germain a indiqué mercredi soir dans l'After Foot sur RMC Sport qu'Amine Gouiri était désormais considéré comme le grand attaquant de l'OM : « Gouiri est maintenant considéré comme un 9. Les dirigeants sont convaincu qu’avec De Zerbi, il pourrait l’affaire. Après je pense que l’OM va tenter de trouver un autre attaquant parce qu’il y aura la CAN, des enchaînements de matches. Mais pas pour faire de l’ombre à Gouiri », indique Germain.

David ne viendra pas à l'OM

Et alors que certaines rumeurs faisaient état d'un intérêt de l'OM pour Jonathan David qui sera libre après avoir officialisé son départ du LOSC, Daniel Riolo a mis les choses au clair à ce sujet : « Il y a 0 contact avec l’OM, ce n’est pas le projet actuellement. C’est un mec fiable mais ce n’est pas un crack. C’est à dire que je ne l’imagine pas dans un top club. A Lille, je pense qu’il était à sa place ». Amine Gouiri semble donc tranquille à l'OM.