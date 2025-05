«C’est dingue» : Riolo annonce le duo d’attaque de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato de l’OM semble déjà très animé en coulisses, Daniel Riolo estime toutefois que le club phocéen n’a pas réellement besoin de miser sur des renforts offensifs puisque les Marseillais tiennent déjà leur duo d’attaque composé d’Amine Gouiri et Mason Greenwood.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l'OM va pouvoir se pencher sérieusement et avec ambition sur son mercato estival. Cependant, d'après Daniel Riolo, les Marseillais n'ont pas besoin de se renforcer dans le secteur offensif puisqu'avec Mason Greenwood et Amine Gouri, ils possèdent déjà leurs deux attaquants majeurs.

Greenwood-Gouiri, l'OM tient déjà son duo d'attaque

« On a vu récemment dans pas mal de clubs des joueurs talentueux faire des progressions que l’on attendait plus, notamment au PSG. A l’OM, on a aussi un coach capable de concerner tout le monde. Je trouverais dingue qu’un mec qui a autant de ballons au pied ne fasse pas quelque chose. J’ai envie de croire que si ça repart, on ait une plus grande implication. L’OM avec Greenwood et Gouiri ont leurs éléments d’attaque pour la saison prochaine. Je ne sais pas si devant ils auront les moyens de mettre 30M€. Si Luis Henrique s’en va, il faudra choper un mec de côté, un mec qui va vite. Si on considère que Rowe peut progresser… Mais je n’arrive pas à comprendre si on peut compter sur lui », confie-t-il au micro de l’After Foot.

«L’OM avec Greenwood et Gouiri ont leurs éléments d’attaque pour la saison prochaine»

Également présent sur les antennes de l’émission de RMC, le correspondant à Marseille du média, Florent Germain confirme que « Gouiri est maintenant considéré comme un 9. Les dirigeants sont convaincu qu’avec De Zerbi, il pourrait l’affaire. Après je pense que l’OM va tenter de trouver un autre attaquant parce qu’il y aura la CAN, des enchaînements de matches. Mais pas pour faire de l’ombre à Gouiri ». Autrement dit, avec Amine Gouiri et Mason Greenwood, l’OM semble tenir son attaque pour la saison prochaine.