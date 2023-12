«C’est dingue !», ce joueur hallucine à l’OM

Hugo Chirossel

Révélé sur le tard avec le RC Lens, cela fait maintenant un an et demi que Jonathan Clauss a rejoint l’OM. À Marseille, le latéral droit âgé de 31 ans a découvert un environnement totalement différent de ce qu’il avait connu jusque-là. Pour évoluer au sein du club marseillais, l’international français estime qu’il faut avoir un mental à toute épreuve.

« Avant d'arriver ici, tout le monde vous dit : "Il faut savoir où vous mettez les pieds !" Seulement, tant que vous n'y mettez pas les pieds, vous ne pouvez pas savoir . » Un an et demi après son arrivée en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss est revenu sur ses premiers pas à l’OM, dans un entretien accordé à L'Équipe . Une période au cours de laquelle il a déjà pu faire l’expérience du climat marseillais, entre les changements d’entraîneurs, les crises et l’exigence des supporters.

OM : Gattuso annonce une grosse surprise ! https://t.co/Bw5vmypOjm pic.twitter.com/utXMkzFSYa — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

«Quand les supporters ne sont pas contents, ils ne sont vraiment pas contents !»

« J'ai vécu une première saison ici où je suis passé par tous les états : j'étais au-dessus des nuages pendant pas mal de temps, j'ai eu un creux, des difficultés mentales, des difficultés physiques, un changement de rythme de vie, puis c'est allé mieux, puis moins bien. J'ai découvert aussi des spécificités : ici, quand les supporters ne sont pas contents, ils ne sont vraiment pas contents ! Et quand ils sont heureux, ils sont vraiment super heureux ! C'est une histoire de curseur, en fait », a déclaré Jonathan Clauss. Pour ce dernier, c’est surtout l’aspect mental qui est important pour évoluer à l’OM.

«La vie à l'OM, c'est dingue !»