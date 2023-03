C'est confirmé, l'OM a frappé un grand coup sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre, Sead Kolasinac a eu du mal à s'imposer à l'OM sous les ordres de Jorge Sampaoli. Néanmoins, depuis quelques mois, il se révèle être une valeur sûr de l'effectif d'Igor Tudor, inscrivant même des buts précieux. Une réussite qui n'étonne pas Vahid Halilhodzic qui n'a entendu que du bien de l'ancien défenseur d'Arsenal.

Arrivé en janvier 2022 à l'OM en provenance d'Arsenal, Sead Kolasinac a eu du mal à s'imposer à Marseille. Néanmoins, cette saison, sa polyvalence est exploitée par Igor Tudor qui l'utilise soit en tant qu'axial gauche dans sa charnière à trois, soit dans son couloir gauche. Et Kolasinac répond présent en s'imposant comme une valeur sûre à Marseille, notamment en inscrivant des buts importants à l'image de ceux contre l'AS Monaco (3-2) et le Stade Rennais dimanche (1-0). Vahid Halilhodzic n'est pas étonné pas la situation.

Kolasinac, la bonne pioche

« C'est un mec très attachant, très sociable, qui passe toujours très bien dans un groupe. On connait ses qualités physiques, une force de la nature, et sa saison à Marseille est remarquable. Il marque des buts et s'est imposé comme l'un des leaders en défense. Les supporters de l'OM en sont conscients, et je suis très content pour lui. C'est un des éléments très importants de la sélection. Avec sa personnalité, il s'impose comme un leader naturel depuis plusieurs années, et surtout, il ne cesse de progresser dans son jeu. Il est physique, dur sur l'homme, discipliné, généreux et combatif. C'est le type de joueur qui peut jouer dans n'importe quelle équipe avec ses qualités humaines et footballistiques », assure-t-il dans une interview accordée au Phocéen avant de poursuivre.

«C'est le type de joueur qui peut jouer dans n'importe quelle équipe»