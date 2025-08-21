C’est confirmé, le cauchemar continue à l’OM !

L’OM en pleine crise sportive ! Après avoir placé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur le marché des transferts suite à leur bagarre dans le vestiaire la semaine dernière, le club phocéen a dû encaisser la blessure de sa recrue Facundo Medina, absent pour plusieurs matchs. Ce jeudi, c’est Amine Gouiri qui s’est également blessé.
Rien ne va plus à l’OM. Suite à la défaite face à Rennes vendredi dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire pendant que le jeune Darryl Bakola était victime d’un malaise vagal. Suite à ce gros clash, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont pris la parole, confirmant qu’ils se séparaient de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot, tous deux placés sur la liste des transferts.
Medina absent pour plusieurs matchs
Mais ce n’est pas tout. Recruté cet été en provenance du RC Lens, Facundo Medina s’est blessé à la cheville. Suspendu le week-end dernier pour le déplacement à Rennes, le défenseur argentin ne sera de retour à l’entraînement qu’après la trêve internationale.
Amine Gouiri s’est blessé ce jeudi
Enfin, Roberto De Zerbi pourrait également être privé d’Amine Gouiri pour la réception du Paris FC ce samedi après-midi. Comme le révèle le Phocéen, l’attaquant algérien a quitté la séance d’entraînement du jour ce jeudi. Le buteur doit désormais passer des examens afin d’établir sa durée d’indisponibilité...