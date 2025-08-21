C’est confirmé, le cauchemar continue à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’OM en pleine crise sportive ! Après avoir placé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur le marché des transferts suite à leur bagarre dans le vestiaire la semaine dernière, le club phocéen a dû encaisser la blessure de sa recrue Facundo Medina, absent pour plusieurs matchs. Ce jeudi, c’est Amine Gouiri qui s’est également blessé.

Rien ne va plus à l’OM. Suite à la défaite face à Rennes vendredi dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire pendant que le jeune Darryl Bakola était victime d’un malaise vagal. Suite à ce gros clash, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont pris la parole, confirmant qu’ils se séparaient de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot, tous deux placés sur la liste des transferts.

Medina absent pour plusieurs matchs Mais ce n’est pas tout. Recruté cet été en provenance du RC Lens, Facundo Medina s’est blessé à la cheville. Suspendu le week-end dernier pour le déplacement à Rennes, le défenseur argentin ne sera de retour à l’entraînement qu’après la trêve internationale.