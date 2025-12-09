«C’est catastrophique»: Déjà terminé pour l’OM de De Zerbi ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille marche sur courant alternatif depuis le début de la saison, avec des résultats très décevants ces dernières semaines en Ligue 1. Mais la rencontre de Ligue des Champions de ce mardi face à l’Union Saint-Gilloise pourrait permettre à Roberto De Zerbi de se relancer et ainsi faire taire les critiques.

Décidément, l’OM n’y arrivera jamais. A plusieurs reprises cette saison, les Marseillais ont eu la chance de prendre la place de leader de Ligue 1 et même distancer le PSG ainsi que les autres candidats. Mais à chaque fois ils se sont pris le pieds dans le tapis, avec notamment une cuisante défaite face au LOSC tout récemment (1-0).

De Zerbi galère Les critiques se font de plus en plus nombreuses et elles visent notamment Roberto De Zerbi. L’ancien de Brighton et de Sassuolo est en effet réputé pour faire pratiquer un football spectaculaire à ses équipes. Or, certains estiment qu’on n’a pas vraiment vu sa patte depuis son arrivée à l’OM !