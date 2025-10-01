Catastrophe à l’OM : L’annonce rassurante de Samir Nasri !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le verdict est tombé pour Facundo Medina. Sorti sur blessure face à l'Ajax Amsterdam, le défenseur de l’OM devrait manquer les deux prochains mois de compétition. Un coup dur pour le club phocéen ? Si Medina risque de manquer à Roberto De Zerbi, Samir Nasri a tenu à relativiser cette mauvaise nouvelle.

Face à l’Ajax Amsterdam, l’OM s’est offert sa première victoire en Ligue des Champions. Portés notamment par Igor Paixao, les Phocéens se sont facilement imposés (4-0). Il y a toutefois eu une ombre au tableau malgré ce très beau succès. En effet, Facundo Medina a dû sortir sur blessure et le verdict est tombé pour le défenseur de l’OM.

Medina absent 2 mois ! Les résultats n’ont pas été bons pour Facundo Medina. Et à propos de la blessure de l’Argentin, l’OM a annoncé ce mercredi : « Blessé lors de la rencontre face à l'Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois ».