Catastrophe à l’OM : L’annonce rassurante de Samir Nasri !

Le verdict est tombé pour Facundo Medina. Sorti sur blessure face à l'Ajax Amsterdam, le défenseur de l’OM devrait manquer les deux prochains mois de compétition. Un coup dur pour le club phocéen ? Si Medina risque de manquer à Roberto De Zerbi, Samir Nasri a tenu à relativiser cette mauvaise nouvelle.
Face à l’Ajax Amsterdam, l’OM s’est offert sa première victoire en Ligue des Champions. Portés notamment par Igor Paixao, les Phocéens se sont facilement imposés (4-0). Il y a toutefois eu une ombre au tableau malgré ce très beau succès. En effet, Facundo Medina a dû sortir sur blessure et le verdict est tombé pour le défenseur de l’OM.
Medina absent 2 mois !
Les résultats n’ont pas été bons pour Facundo Medina. Et à propos de la blessure de l’Argentin, l’OM a annoncé ce mercredi : « Blessé lors de la rencontre face à l'Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois ».
« Ça va un peu limiter mais… »
Facundo Medina va donc manquer les prochaines semaines de compétition. Une absence handicapante pour l’OM ? Pas forcément aux yeux de Samir Nasri. Sur le plateau du Canal Champions Club, l’ancien Olympien a confié : « L’absence de Medina va limiter les options défensives ? Ça va un peu limiter mais heureusement que sur la fin de mercato, ils ont rajouté des joueurs à vocation défensive. Et quand De Zerbi passe à 4, ils ont quand même du choix avec Aguerd, Balerdi, Egan-Riley. Ça va ».