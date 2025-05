Cambriolage : Ils refusent de signer à l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par l'OM entre 2020 et 2024, Pape Gueye est revenu en long et en large sur son passage dans la cité phocéenne. Au cours de cet entretien accordé au journaliste Raphaël Domenach, il a lâché une petite confidence sur la vie à Marseille. Selon lui, certains joueurs seraient réticents à signer à l'OM en raison de l'insécurité qui règne dans la ville.

On le sait, beaucoup de joueurs sont réticents à s’engager avec l’OM en raison de la forte pression qui existe dans la ville. Mais selon Pape Gueye, d’autres refusent aussi de donner leur accord pour des raisons liées à l’insécurité.

« Des gens refusent Marseille, parce que c’est chaud »

« Des gens refusent Marseille, parce que c’est chaud, il y a des histoires de cambriolages, mais il faut le vivre. Si des gens me demande, je lui dis «va ». C’est à faire » a confié le milieu de terrain de Villarreal au cours d’un entretien accordé au média Le Carré.

Gueye ne regrette rien

Joueur de l’OM entre 2020 et 2024, Gueye n’a pas connu ce type de mésaventure et conserver un merveilleux souvenir de son passage malgré une fin d’aventure tendue. « Je ne regrette rien car quand j’arrive à Marseille, personne ne me connaît (…) J’ai beaucoup appris, j’ai disputé la Ligue des champions, ça m’a ouvert les portes de la sélection. C’est grâce au travail que j’ai pu effectuer » a-t-il déclaré au journaliste Raphaël Domenach.