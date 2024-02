«Ça va se faire» : La Vente OM est encore annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il évolue en Arabie Saoudite, Ryad Boudebouz s’est prononcé sur le possible rachat de l’OM. Et l’ancien joueur de l’ASSE se montre particulièrement optimiste dans ce dossier. Des propos qui rejoignent ceux d’Eric Di Meco, qui pense également que la situation actuelle laisse à penser que l’OM sera prochainement racheté.

Depuis plusieurs mois, la vente de l'OM fait grandement parler. Il faut dire que l'Arabie Saoudite est régulièrement annoncée proche de reprendre le club phocéen, et de nombreux observateurs commencent à y croire, à l'image de Ryad Boudebouz.

Un joueur de l’équipe de France a dit non à l’OM ! https://t.co/uZjpKJVbyk pic.twitter.com/dePenZfeD0 — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

«Ils vont prendre Marseille pour concurrencer Paris»

« Je pense que ça va se faire ! Oui, je pense bien que ça va se faire ! Ils sont obligés, Qatar versus Arabie Saoudite, c’est la concurrence, ils vont prendre Marseille pour concurrencer Paris. Anigo est venu me voir en sélection nationale d’Algérie. Tout était prévu et après, je ne sais pas ce qui s’est passé… Moi, quand j’étais petit, j’étais fan de l’OM à mort ! Mes parents, ils ont grandi là-bas, pour nous c’est Marseille, dans la famille ! », lance-t-il dans une interview accordée à TeamFootball . D’ailleurs, ces derniers jours, Eric Di Meco était sur la même longueur d’onde.

«C’est quoi l’intérêt je ne comprends pas? Donc il prépare une sortie»