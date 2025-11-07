Ça part en clash à Marseille : Un attaquant se fait détruire

Axel Cornic

Après la défaite face au Sporting, l’Olympique de Marseille souhaitait se relancer à domicile, contre l’Atalanta (0-1). Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont été surpris par les Bergamasques, même si de l’autre côté des alpes un autre envenimement semble avoir éclipsé le résultat de la rencontre.

De retour en Ligue des Champions, l’OM pourrait rapidement en sortir. Les résultats lors des quatre premières journées n’augurent rien de bon pour l’avenir, avec une possible élimination dès la phase régulière de la compétition européenne. Et la récente défaite face à l’Atalanta n’arrange en rien les choses…

« L'attitude de Lookman était irrespectueuse envers ses coéquipiers, et pas seulement envers l'entraîneur » Pourtant, ce match semble être passé au second plan. Car en Italie, on ne parle que du clash entre Ivan Juric et Ademola Lookman, qui n’a pas du tout apprécié être remplacé. « L'attitude de Lookman était irrespectueuse envers ses coéquipiers, et pas seulement envers l'entraîneur. En agissant ainsi, Lookman a donné l'impression de se croire indispensable » a expliqué Fabio Capello, sur Sky Sport Italia.