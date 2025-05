Beye à l'OM : Le cadeau historique

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De retour à l'Orange Vélodrome, mais en tant que coach du club visiteur qu'était le Stade Rennais samedi dernier, Habib Beye a profité de l'occasion afin d'offrir un ultime cadeau à Steve Mandanda avant son départ de Rennes. L'ancien latéral droit de l'OM a permis à l'ex-gardien du club marseillais de recevoir une ovation et un hommage en bonne et due forme face à ses anciens supporters. Et ce n'était pas gagné.

L'Olympique de Marseille a rendu hommage à Steve Mandanda ce samedi 17 mai pour ce qui actait la fin de son aventure de trois saisons au Stade Rennais. Avant le coup de sifflet final entre le club marseillais et l'équipe bretonne entraînée par Habib Beye, ancien joueur de l'OM entre 2003 et 2007, le coach de Rennes a fait entrer en jeu Steve Mandanda dans les buts afin qu'il puisse être ovationné par les supporters marseillais dans un Orange Vélodrome qu'il a fait vibrer pendant 14 saisons.

«Steve ne voulait pas jouer. J'ai passé mon temps à me retourner et à le regarder»

A 40 ans, Steve Mandanda ne compte pas prendre sa retraite comme dévoilé par Habib Beye ces derniers jours. En zone mixte après la défaite de Rennes contre l'OM samedi, l'entraîneur de la formation bretonne a tout de même forcé afin d'offrir cet hommage à Mandanda. « Steve (ndlr Mandanda) ne voulait pas jouer, je lui ai posé la question. J'ai passé mon temps à me retourner et à le regarder. Je pense qu'à un moment donné, il s'est peut-être dit lui qu'il avait envie de vivre ce moment. Je pense qu'il y a certains coéquipiers qui l'ont poussé. Et je suis très content qu'il le vive parce qu'il le mérite ».

«Ça me rappelle à quel point j’aime ce club… À quel point je suis attaché à Marseille»

Leonardo Balerdi, capitaine de l'OM qui a joué avec Steve Mandanda pendant ses deux dernières saisons à Marseille, a pris le soin de lui offrir le brassard de capitaine lorsque le champion du monde 2018 saluait le Virage Sud du Vélodrome. En zone mixte, le gardien du Stade Rennais a partagé sa joie et l'expérience spéciale qu'il venait de vivre face à son ancien public. « C’est incroyable ! Je garde un souvenir extraordinaire d'ici. Quand j'arrive, que j'ai ces ovations là, que je vis ces moments-là... Ça me rappelle à quel point j’aime ce club… À quel point je suis attaché à Marseille ! Et à quel point j'ai pu à mon petit niveau marquer et être apprécié des supporters ».