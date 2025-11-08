Benatia : Un joueur de l'OM le calme après la polémique

Axel Cornic

Comme souvent depuis un an, l’Olympique de Marseille se retrouve au centre d’une polémique l’opposant à l’arbitrage, avec le directeur sportif Medhi Benatia qui a récemment fait une sortie remarquée. Ma sa position ne semble pas être partagée par tout le monde au sein du club phocéen, comme c’est le cas de Timothy Weah, qui s’est présenté en conférence de presse ce vendredi.

Si la petite victoire sur la pelouse de l’AJ Auxerre a permis à l’OM de se relancer en Ligue 1, ce n’est toujours pas ça en Ligue des Champions. Face à l’Atalanta (0-1), les Marseillais ont connu leur deuxième défaite consécutive dans la prestigieuse compétition européenne. Et pour ne rien arranger, une nouvelle polémique a éclaté.

« Il ne faut pas abuser non plus, des fois tu gagnes beaucoup, d'autres non » Car Medhi Benatia a relancé les débats autour d’un OM souvent défavorisé par l’arbitrage, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Pourtant, au sein du club on ne semble pas totalement comprendre. « Il ne faut pas abuser non plus, des fois tu gagnes beaucoup, d'autres non » a déclaré Timothy Weah, en conférence de presse.