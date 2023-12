Avant l’OM, «il y a un peu de crainte»

Thibault Morlain

Il y a quelques semaines maintenant, l’Olympico entre l’OM et l’OL n’avait pas pu se jouer en raison des incidents survenus aux abords du Vélodrome qui avaient blessé Fabio Grosso. Une rencontre qui va finalement se disputer ce mercredi. Et à l’approche de revenir à Marseille, les Gones ne sont pas les plus sereins.

Les images de Fabio Grosso arrivant au Vélodrome la tête en sang ont fait le tour du monde. Sur le chemin du Vélodrome, le bus de l’OL avait été caillassé et le désormais ex-entraîneur lyonnais avait été touché. Des incidents qui avaient alors eu pour conséquence le report du match entre l’OM et l’OL. Quelques jours plus tard, les deux Olympiques vont enfin s’affronter. Ce mercredi, on aura le droit à cet Olympico dans des conditions qui interpellent du côté des Lyonnais. En effet, malgré ce qui est arrivé, ce match se déroulera bien au Vélodrome et en public. Forcément, cela éveille certaines inquiétudes…



« On ne pensait pas rejouer ce match »

Présent en conférence de presse ce lundi, Clinton Mata a annoncé la couleur pour cette rencontre à venir face à l’OM. Et pour ce qui est du déplacement sur la Canebière après les incidents, le joueur de l’OL a avoué : « C'est une situation délicate, on ne pensait pas rejouer ce match et surtout comme si rien ne s'était passé le 29. Il y a quand même eu des dégâts avec notre ancien coach, le bus. Il y a un peu de crainte. On nous avait promis qu'il y aurait de la sécurité ».

« Ça fait partie du foot que les supporters huent les joueurs »