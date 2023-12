Tensions à l’OM ? Un cadre du vestiaire déballe tout

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, l’OM s’est imposé au Vélodrome face au Stade Rennais (2-0). Un succès acquis dans la douleur pour les hommes de Gennaro Gattuso, mais qui fait du bien au moral. Alors que la semaine dernière, Pau Lopez avait passé une soufflante à un coéquipier, le portier espagnol a réitéré face à Rennes en affirmant qu’aucune tension n’était présente au sein du groupe.

L’OM s’en sort. Orphelin de victoires en championnat depuis le 8 octobre dernier, le club marseillais s’est relancé ce dimanche soir avec une victoire face à Rennes (2-0). Si tout n’a pas été réussi, l’OM s’est montré combatif, bien que certaines scènes aient pu traduire quelque peu de nervosité chez les hommes de Gennaro Gattuso.

Accrochage entre Lopez et Mbemba

Une semaine après avoir poussé une gueulante contre Azzedine Ounahi, Pau Lopez a remis ça avec Chancel Mbemba. Mais le portier espagnol a rapidement tenu à évacuer toute potentielle polémique, en affirmant qu’aucune tension n’était présente entre les deux joueurs de l’OM.

« Il n'y a aucun problème avec mes partenaires »