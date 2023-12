Aubameyang : Deux attaquants de l'OM sont accusés !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison plus que poussif, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé le sourire jeudi soir en inscrivant un triplé pour permettre à l'OM de dominer l'Ajax Amsterdam (4-3). Un soulagement pour l'ancien Gunner. Mais pour le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, ce sont les autres attaquants marseillais qui épaulent mal Pierre-Emerick Aubameyang sur le terrain.

Arrivé à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang connaît une première partie de saison très compliquée, notamment en Ligue 1. Néanmoins, son triplé contre l'Ajax Amsterdam jeudi (4-3) pourrait bien le relancer. Quoi qu'il en soit, pour Patrice Neveu, sélectionneur du Gabon, l'ancien attaquant d'Arsenal n'est pas le seul responsable de ses difficultés.

«Beaucoup de souffrance», une star de l’OM en plein calvaire ? https://t.co/sMHsnZnYK9 pic.twitter.com/VAsLflagFJ — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

«Les chiffres sont une facette de la réalité»

« Les chiffres sont une facette de la réalité. Il deviendra le facteur X de cette équipe quand ses partenaires le mettront en valeur. C’est un joueur d’intervalles, d’espaces, de profondeur, un buteur chirurgical dans la zone de vérité, y compris sur les centres. Je sais que certains l’attaquent sur ce point précis », lance-t-il dans les colonnes de La Provence , avant de poursuivre.

«Correa, Sarr et les autres ne lèvent jamais la tête pour renverser»