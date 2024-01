Attendu à l’OM, Payet fait une annonce sur son avenir

Hugo Chirossel

Parti de l’OM l’été dernier, Dimitri Payet a bien l’intention d’y faire son retour. Comme il l’avait récemment confié, le Réunionnais compte y faire sa reconversion une fois qu’il aura mis un terme à sa carrière. Mais à 36 ans, le meneur de jeu, à qui il reste un an de contrat avec Vasco de Gama, a encore envie de jouer.

« Il n’y a pas un plan, mais c’est vrai qu’il y a quelque chose de défini dans une reconversion . » De passage à Marseille il y a quelques jours, où il a notamment assisté à la victoire de l’OM face à Clermont (2-1), Dimitri Payet avait confirmé au micro de Prime Vidéo qu’il comptait revenir au sein du club une fois sa carrière de joueur terminée.

Un joueur de l’OM fait une grosse mise au point https://t.co/ZJDh2qnYkv pic.twitter.com/rFEu5nglQd — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Payet veut retourner à l’OM à la fin de sa carrière

« Peu importe où on me mettra, l’objectif c’est de faire en sorte que Marseille continue à grandir. Je pense que ce club peut grandir avec des gens qui connaissent le club, qui ont joué dans ce club. C’est un peu mon objectif pour l’après, mais le plus tard possible. Quand ? Ce sera au terme de ma carrière sportive, le plus tard possible comme j’ai dit, j’ai encore envie de jouer », a ajouté Dimitri Payet.

« J’ai encore envie de jouer au foot »