Après Payet, un nouveau clash annoncé à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La tension monte à l'OM. Juste avant la rencontre face au LOSC ce samedi, Igor Tudor a décidé de sanctionner Dimitri Payet, dont l'attitude boudeuse à l'entraînement avait fortement agacé. Une décision, qui serait loin de faire l'unanimité en interne. Et un autre malaise a été observé ce samedi, avec cette fois-ci Mattéo Guendouzi.

« Tout le monde est logé à la même enseigne. Les joueurs qui sont prêts à aider l’équipe sont là ce soir ». Igor Tudor ne s'est pas montré bavard au moment de commenter la suspension de Nuno Tavares, mais surtout celle de Dimitri Payet, pour qui s'était la dernière rencontre de l'année. L'entraîneur de l'OM s'est contenté du minimum avant le choc face au LOSC. Un match qui s'est soldé par une victoire des Lillois et une défaite du club marseillais, qui laisse le RC Lens s'envoler au classement.

Guendouzi : Jackpot en vue pour l’OM ? https://t.co/eBW5TwgDfz pic.twitter.com/y50ajcnVuC — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

La gestion de Tudor interroge

Evidemment après la défaite face au LOSC, certains se demandent si cette sanction était nécessaire. Mais à côté de ce cas Payet, Tudor doit gérer un certain malaise avec Mattéo Guendouzi, qui espérait rentrer face au LOSC ce samedi. Finalement, l'entraîneur de l'OM l'a laissé le banc et le visage affiché par le milieu de terrain a laissé songeur Lionel Charbonnier.

« Guendouzi faisait la gueule aussi sur le banc »