Après Mbappé, il murmure à l’oreille du président de l’OM

Arnaud De Kanel

Quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre entre l'OM et le Stade Rennais, Bruno Génésio a été aperçu dans les bras de Pablo Longoria. La scène a immédiatement intrigué les journalistes sur place. Questionné sur cette accolade chaleureuse, le coach rennais a révélé ce qu'il a glissé dans l'oreille du président de l'OM.

Moins d'une semaine après avoir crée la sensation en faisant chuter le PSG, le Stade Rennais a cédé face à une redoutable équipe de l'OM. Encore une fois, Bruno Génésio s'est fait remarquer. Contre Paris, il avait murmuré à l'oreille de Kylian Mbappé avant l'entrée en jeu de l'attaquant parisien. Et face à l'OM, c'est dans les couloirs du Vélodrome que l'ancien entraineur de l'OL a été aperçu avec l'adversaire.

L'accolade chaleureuse entre Génésio et Longoria

Bruno Génésio a énormément de respect pour ses adversaires. Après avoir félicité Kylian Mbappé, c'était au tour de l'OM d'avoir les faveurs du coach. Dans le couloir du Vélodrome après la rencontre, on l'aperçoit avec Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta. Et comme avec Mbappé, Génésio a échangé à l'oreille du président de l'OM.

«On a parlé foot»