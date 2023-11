Après l’OM, il fait son retour et dit tout !

Jean de Teyssière

C'est un sacré coup que vient de réussir le club du Havre. Promu en Ligue 1 cette saison, le club normand a réalisé un bon début de saison, se classant à la septième place avec 14 points en onze journées. Et ils pourront compter sur une recrue de poids puisqu'André Ayew, l'ancien joueur de l'OM, s'est engagé avec le club havrais ce samedi. Il a même dit ses premiers mots.

Avec douze buts marqués en onze journées, Le Havre semble avoir pleinement réussi son intégration en Ligue 1, treize ans après avoir l'avoir quittée. Et puisqu'il est autorisé pour les clubs de recruter un joueur libre, même hors période du mercato, Le Havre s'est jeté sur l'opportunité de recruter André Ayew, l'ancien joueur de l'OM. Avec 51 buts marqués en Ligue 1, sa puissance de feu devrait faire du bien aux hommes de Luka Elsner.

André Ayew de retour en Ligue 1

Neuf ans après avoir quitté l'OM, André Ayew fait son grand retour en Ligue 1. Auteur de 70 buts et 18 passes décisives sous le maillot olympien en six saisons, l'international ghanéen s'est engagé avec Le Havre, après la fin de son contrat à Nottingham Forest. C'est un joueur plein d'expérience qui débarque dans le club normand puisqu'André Ayew a tout de même participé à cinq reprises à la CAN et a disputé trois fois la Coupe du monde avec le Ghana, marquant même en 2014 et 2022.

Il signe à l'OM et reçoit une invitation inattendue https://t.co/vWu8geUvLe pic.twitter.com/vYc4z765Rc — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«Je suis là avec vous pour avancer et ne jamais rien lâcher»