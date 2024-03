Après l’OM, le FC Nantes crie au scandale

Alexis Brunet

L'OM continue sa merveilleuse série, sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Les Marseillais se sont imposés face au FC Nantes ce dimanche, et le technicien français a donc remporté ses cinq premiers matches sur le banc de Marseille. Mais le résultat aurait pu être tout autre selon Moussa Sissoko, qui estime que son équipe aurait dû bénéficier au minimum d'un penalty.

Il y a quelques semaines, Pablo Longoria décidait de mettre fin à la spirale de mauvais résultats de l'OM, en se séparant de Gennaro Gattuso. Le président marseillais nommait alors Jean-Louis Gasset à sa place, sans imaginer l'extraordinaire effet qu'entraînerait ce changement.

Gasset reçu cinq sur cinq

Depuis qu'il est arrivé sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset a disputé cinq matches, pour cinq victoires. Des résultats stupéfiants, qui ont permis aux Marseillais de se remettre la tête à l'endroit, et de pourquoi pas rêver d'une place en coupe d'Europe à l'issue de la saison.

Moussa Sissoko est mécontent de l'arbitrage