Après le PSG, l’OM lui fait vivre un cauchemar

Passé par le PSG entre 1985 et 1988, Fabrice Poullain est revenu sur les déceptions qui ont émaillé sa carrière. Celle de ne pas remporter la Coupe de France occupe une grande place. Pourtant, l'ancien milieu de terrain était proche de soulever le trophée, d'abord en 1986 puis en 1989 sous le maillot de l'AS Monaco.

La grande déception de Poullain

« Il y a des matches où… C’est l’année où on est Champions avec Paris, et on joue la demi-finale de Coupe de France contre Bordeaux. On doit faire le doublé cette année-là. On doit faire Coupe-Championnat, et on perd le match retour à Bordeaux 2-1. On ne doit jamais le perdre. Donc ça c’est un match qui me marque toujours parce que c’était une chance de pouvoir faire le doublé. Je n’ai pas gagné la Coupe de France, et ça, ça m’embête » a confié Poullain.