Après le PSG, ce joueur annonce une folie à l'OM !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Timothy Weah est passé par le Celtic, le LOSC et la Juventus avant de s'engager en faveur de l'OM. Soumis à une grosse pression du résultat à Marseille, le joueur de 25 ans a affirmé qu'il était rôdé depuis plusieurs années, et ce, parce qu'il a évolué dans des grands clubs avant de rejoindre le club emmené par Roberto De Zerbi.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé la signature de Timothy Weah. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a trouvé un accord avec la Juventus pour finaliser un prêt avec une option d'achat.

OM : Grâce au PSG, Weah sait gérer la pression Formé au PSG, Timothy Weah a créé la surprise en signant à l'OM l'été dernier, imitant ainsi un certain Adrien Rabiot. Alors que la pression est très forte à Marseille, le joueur de 25 ans a avoué qu'il n'était pas impacté, et ce, grâce à son passage à Paris notamment.