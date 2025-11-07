Après le PSG, ce joueur annonce une folie à l'OM !

Formé au PSG, Timothy Weah est passé par le Celtic, le LOSC et la Juventus avant de s'engager en faveur de l'OM. Soumis à une grosse pression du résultat à Marseille, le joueur de 25 ans a affirmé qu'il était rôdé depuis plusieurs années, et ce, parce qu'il a évolué dans des grands clubs avant de rejoindre le club emmené par Roberto De Zerbi.
Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé la signature de Timothy Weah. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a trouvé un accord avec la Juventus pour finaliser un prêt avec une option d'achat.
OM : Grâce au PSG, Weah sait gérer la pression
«Quand tu perds ça devient un peu la folie»
« La pression ? Ça ne me surprend du tout. J'ai déjà joué pour des grands clubs comme Paris, la Juventus, le Celtic. Quand tu perds ça devient un peu la folie, mais les joueurs ne doivent pas regarder ça », a confié Timothy Weah, le numéro 22 de l'OM, présent en conférence de presse ce vendredi après-midi.