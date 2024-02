Après le mercato, Gattuso prévoit du lourd à l'OM

Benjamin Labrousse

7ème de Ligue 1, l’OM se rend à Lyon ce dimanche pour un choc face à l’OL. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso s’est longuement exprimé sur le potentiel inachevé de son équipe. L’Italien a également affirmé que les choses doivent rapidement évoluer à Marseille.

Aux portes de l’Europe, l’OM doit faire mieux. Après trois matchs nuls d’affilée, le club phocéen va tenter d’aller chercher les trois points sur la pelouse de l’OL ce dimanche soir (20h45). Une rencontre que l’entraîneur Gennaro Gattuso redoute.

« Un match un peu piège »

« Contre l'Olympique Lyonnais, il ne faut pas regarder le classement, honnêtement » , a ainsi déclaré l’entraîneur de l’OM en conférence de presse ce vendredi, dans des propos relayés par le Phocéen . « C'est ce que vous, en France, dans la Ligue 1, avez appelé le classico. C'est toujours un match particulier, un match un peu piège, où la partie émotionnelle est très forte aussi, que ce soit pour leurs supporters comme pour les nôtres. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui arrive avec de nombreuses recrues, un visage complètement différent, avec beaucoup de potentiel et de valeur. Donc voilà, même si c'est une équipe qui traverse un moment un peu difficile, c'est une équipe qui peut toujours te mettre en difficulté » .

« Je pense qu'on peut s'améliorer au niveau de la moitié de terrain adverse »