Après Gattuso, un joueur de l'OM enrage

La mauvaise opération de la 13ème journée de Ligue 1 est pour l'OM. Le club marseillais n'a pas réussi à gagner à Strasbourg et a concédé un résultat nul qui l'englue dans le ventre mou du classement. Gennaro Gattuso était très remonté contre ses joueurs à l'issue du match et l'unique buteur de l'OM, Jonathan Clauss, enrageait aussi de ce résultat qui n'arrange personne.

Une première mi-temps bonne et puis c'est tout. L'OM est totalement passé à côté de son match face à Strasbourg, surtout en seconde mi-temps puisque les Olympiens n'ont pas réussi à cadrer le moindre tir et ont failli passer à côté de la catastrophe de nombreuses fois. Gennaro Gattuso a même qualifié ce match de « désastre », ainsi que son équipe de « nulle ». De mauvais augure avant le match face à l'Ajax Amsterdam, en Ligue Europa ce jeudi, qui revient bien avec une victoire 5-0 ce week-end...

«On doit largement tuer le match car on a des occasions»

Le buteur marseillais face à Strasbourg, Jonathan Clauss, n'était pas content non plus du match réalisé par l'OM : « On a fait beaucoup de belles choses en première période. On doit largement tuer le match car on a des occasions. On prend un but, ça arrive. On doit mener à la mi-temps, mais Strasbourg a changé sa façon de jouer, on s’attendait à un jeu très long, mais Strasbourg a des joueurs de ballon. On a un peu tiré la jambe en fin de deuxième mi-temps. On a subi, on a pas pris de but. »

«Il faut se reconcentrer»