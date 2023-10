Après avoir interpellé Mbappé, il reçoit un beau cadeau de l’OM

Hugo Chirossel

Pour son premier combat au PFL, Cédric Doumbé a été auteur d’un KO éclair face à Jordan Zebo, le tout sous les yeux de Kylian Mbappé et de plusieurs joueurs du PSG. Après avoir chambré gentiment l’attaquant parisien samedi sur le plateau de France 2, le combattant MMA s’est ensuite rendu à l’Orange Vélodrome dimanche, où Amine Harit lui a offert son maillot de l’OM.

Après le match nul sur la pelouse de Clermont le 30 septembre dernier (0-0), Kylian Mbappé et plusieurs de ses coéquipiers du PSG, comme Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, sont allés assister au combat du PFL (Professional Fighters League) entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, au Zénith de Paris. Le premier a mis le second KO en seulement neuf secondes et la réaction du capitaine de l’équipe de France avait beaucoup fait parler.

«Kylian, tu me déçois ! Franchement, je pensais qu’on était amis»

En effet, Kylian Mbappé, comme la plupart des spectateurs, est resté bouche bée face à cette performance. « Kylian, je l’ai eu hier au téléphone d’ailleurs. Et j’étais un peu vexé, ça, c’est un gros scoop, je lui ai dit : “Kylian, tu me déçois ! Franchement, je pensais qu’on était amis. Tout le monde voit que t’es surpris quand je mets un KO en neuf secondes. Mais pourquoi t’es surpris ?” », a confié Cédric Doumbé samedi, dans l’émission Quelle Époque sur France 2 .

Merci @Amine_000 ⚽️ 🇲🇦 pic.twitter.com/JCDykGSKfM — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) October 8, 2023

Harit a offert son maillot à Doumbé