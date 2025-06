Adrien Rabiot annonce un énorme coup à l’OM !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir eu le plus grand mal à conserver ses entraîneurs plus d’une saison, l’OM a récemment confirmé Roberto De Zerbi dans ses fonctions en vue du prochain exercice. Un très gros coup pour les Marseillais comme le souligne Adrien Rabiot, complètement fan du technicien italien.

« Je suis arrivé à Marseille et j’ai réalisé une grande saison. J’ai aidé le club à accomplir pleinement ses objectifs en nous qualifiant (pour la Ligue des champions) dès ma première saison. Donc, je n’ai aucun regret (…) Avec Roberto De Zerbi, ça a tout de suite matché. C’est quelqu’un qui parle beaucoup, qui est très dans l’échange, qui explique ses idées et essaie de trouver la bonne position pour chaque joueur. Il travaille beaucoup tactiquement. Il passe ses journées au centre d’entraînement, du matin au soir. Il est fou de foot ! », lance l’ancien joueur du PSG dans une interview accordée à The Athletic, avant de poursuivre.

« Nous nous sommes tout de suite entendus et avons beaucoup parlé. Il m’a demandé, en tant que joueur le plus expérimenté, de tirer le groupe vers le haut. C’est ce que j’ai fait. Il a été très important pour Marseille cette saison, et je pense que le championnat français est vraiment chanceux de compter dans ses rangs un tel entraîneur. C’est le coach qui te donne les clés à l’entraînement. Il te dira : "Cette équipe va jouer de cette manière. Mets-toi dans cette zone, fais ci, fais ça". C’est presque comme s’il savait comment le match allait se dérouler avant même qu’il ait lieu. Il m’a fait évoluer à plusieurs postes. Nous avons échangé et tenté des choses. À la fin, je jouais plus haut, près de l’attaquant, et ça a été très bien car c’est une position qui me convenait parfaitement », ajoute Adrien Rabiot.