OM - PSG : «Cataclysmique», un scandale est dénoncé en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme annoncé par le préfet des Bouches du Rhône puis confirmé par la LFP, le choc de la cinquième journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG a été reporté à ce lundi soir, 20h. Une date qui fait polémique étant donné que la cérémonie du Ballon d’Or se déroulera en même temps. Bertrand Latour lui, a qualifié cette décision de scandaleuse.

Un Classique finalement reporté. Face aux intempéries sévissant à Marseille, le choc entre l’OM et le PSG initialement programmé pour ce dimanche soir a été déplacé à ce lundi (20h). Une décision qui fait jaser. Et pour cause, ce lundi soir se tiendra la cérémonie du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet à Paris.

Le report du Classique provoque la colère de Bertrand Latour Une 69ème édition du prestigieux trophée, qui devrait sauf surprise, mettre à l’honneur plusieurs membres du PSG, dont Ousmane Dembélé. Alors que le club parisien manquera donc cette cérémonie, cette décision de fixer ce Classique ce lundi (conditionnée par le règlement de la LFP) fait débat. Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Bertrand Latour n’a pas mâché ses mots.