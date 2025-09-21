OM - PSG : «Cataclysmique», un scandale est dénoncé en direct !

Comme annoncé par le préfet des Bouches du Rhône puis confirmé par la LFP, le choc de la cinquième journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG a été reporté à ce lundi soir, 20h. Une date qui fait polémique étant donné que la cérémonie du Ballon d’Or se déroulera en même temps. Bertrand Latour lui, a qualifié cette décision de scandaleuse.
Un Classique finalement reporté. Face aux intempéries sévissant à Marseille, le choc entre l’OM et le PSG initialement programmé pour ce dimanche soir a été déplacé à ce lundi (20h). Une décision qui fait jaser. Et pour cause, ce lundi soir se tiendra la cérémonie du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet à Paris.
Le report du Classique provoque la colère de Bertrand Latour
Une 69ème édition du prestigieux trophée, qui devrait sauf surprise, mettre à l’honneur plusieurs membres du PSG, dont Ousmane Dembélé. Alors que le club parisien manquera donc cette cérémonie, cette décision de fixer ce Classique ce lundi (conditionnée par le règlement de la LFP) fait débat. Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Bertrand Latour n’a pas mâché ses mots.
« Je trouve ça cataclysmique pour notre championnat »
« Notre pays est fantastique. A l’heure où la Ligue 1 souffre notamment de visibilité, le match de championnat le plus important se joue en même temps que la cérémonie de football la plus importante de l’année, et organisée dans le même pays, avec neuf joueurs d’une équipe qui sont nommés… Je trouve que c’est fantastique ! Je peux comprendre qu’il y a des règlements, mais qu’une solution ne soit pas trouvée, je trouve ça cataclysmique pour notre championnat », a lâché le journaliste sur Canal +.