OL : Rudi Garcia fait passer un message à Paqueta !

Publié le 23 décembre 2020 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 23 décembre 2020 à 9h56

Auteur de performances très remarquées avec l'OL, Lucas Paqueta est déjà validé par Rudi Garcia qui estime néanmoins qu'il pourrait être plus décisif devant le but.